Il cast di “Baywatch” ha pubblicato il primo trailer del reboot, annunciando il ritorno dei protagonisti sulla spiaggia. Le immagini mostrano i personaggi principali mentre si preparano a intervenire in situazioni di emergenza, con ambientazioni di spiaggia e mare. La trama sembra seguire ancora le vicende dei bagnini, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora svelati. La data di uscita non è stata comunicata.

Milano, 26 maggio 2026 – I bagnini più famosi della televisione sono pronti a correre di nuovo sul bagnasciuga. L'effetto nostalgia si fa sentire con il rilascio del primo teaser trailer del reboot di Baywatch, lanciato a sorpresa su Instagram dal nuovo volto della serie, Stephen Amell. Per presentare queste primissime immagini, l'attore ha scelto una didascalia evocativa: " Sogno in slow motion". La nuova versione del telefilm debutterà negli Stati Uniti sui canali FOX all'inizio del prossimo anno, riproponendo gli ingredienti storici della serie: la sigla originale, le spiagge della California meridionale e i salvataggi ad alto tasso di adrenalina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Baywatch’, cast, trama e anticipazioni del reboot. Ecco il primo trailer

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Baywatch, il cast si allarga: ecco i nuovi volti del reboot FoxFox ha annunciato l’aggiunta di cinque nuovi attori ricorrenti al cast di Baywatch, il reboot della serie che tornerà sulla TV nella stagione...

Leggi anche: Baywatch: Stephen Amell condivide il primissimo teaser trailer del reboot targato Fox

Temi più discussi: Baywatch, il primo sguardo sulla serie reboot fa sognare i fan.. in slow motion [VIDEO]; 'Baywatch' reboot: pubblicato il primo teaser ufficiale; Baywatch: Stephen Amell condivide il primissimo teaser trailer del reboot targato Fox; ‘Baywatch’: rilasciato il teaser della serie reboot targata Fox.

Il ritorno di Baywatch, svelato il primo teaser del reboot: Stephen Amell (nel ruolo del figlio di Mitch) e Shay Mitchell nel castA venticinque anni dalla chiusura della serie originale, il mito di Baywatch è ufficialmente pronto a rinascere con un attesissimo reboot, i cui primi secondi sono stati svelati ... leggo.it

È Beverly Hills 90210 la serie TV con il cast più bello nella storia della televisione? reddit

Baywatch: Si torna a correre in slow motion nel teaser trailer del rebootStephen Amell condivide il primo taaser trailer del reboot di Baywatch, in arrivo sugli schermi all'inizio del prossimo anno. Ecco tutto quello che sappiamo. comingsoon.it