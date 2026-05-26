‘Baywatch’ cast trama e anticipazioni del reboot Ecco il primo trailer

Da quotidiano.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cast di “Baywatch” ha pubblicato il primo trailer del reboot, annunciando il ritorno dei protagonisti sulla spiaggia. Le immagini mostrano i personaggi principali mentre si preparano a intervenire in situazioni di emergenza, con ambientazioni di spiaggia e mare. La trama sembra seguire ancora le vicende dei bagnini, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora svelati. La data di uscita non è stata comunicata.

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Milano, 26 maggio 2026 – I bagnini più famosi della televisione sono pronti a correre di nuovo sul bagnasciuga. L'effetto nostalgia si fa sentire con il rilascio del primo teaser trailer del reboot di Baywatch, lanciato a sorpresa su Instagram dal nuovo volto della serie, Stephen Amell. Per presentare queste primissime immagini, l'attore ha scelto una didascalia evocativa: " Sogno in slow motion". La nuova versione del telefilm debutterà negli Stati Uniti sui canali FOX all'inizio del prossimo anno, riproponendo gli ingredienti storici della serie: la sigla originale, le spiagge della California meridionale e i salvataggi ad alto tasso di adrenalina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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