Allusioni sessuali e avances a lezione | le accuse degli studenti contro un docente dell’Università di Brescia

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due lettere anonime segnalano che un docente dell’Università di Brescia avrebbe rivolto allusioni sessuali e compiuto avances durante le lezioni. Le accuse riguardano comportamenti che coinvolgerebbero studenti e studentesse, con riferimenti a frasi e atteggiamenti a sfondo sessuale. L’ateneo ha avviato una verifica interna, mentre il professore coinvolto non ha ancora commentato le accuse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due lettere anonime accusano un professore dell'Università di Brescia di frasi e atteggiamenti a sfondo sessuale nei confronti di studenti e studentesse. Tra gli episodi segnalati: battute, allusioni, sguardi insistenti e commenti offensivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sedicenne uccide un uomo di 69 anni a Palermo e poi si costituisce: “Mi ha fatto delle avances sessuali”Un adolescente di 16 anni ha ucciso un uomo di 69 anni nella notte a Palermo e si è poi costituito alle forze dell'ordine.

Pubblicati i documenti mancanti degli Epstein files, ci sarebbero accuse di stupro contro Trump: “Zero prove”Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato alcuni documenti mancanti degli Epstein files, tra cui delle deposizioni all'FBI.

università di brescia allusioni sessuali e avancesVieni con un vestitino.... Le frasi sessiste di un prof a una studentessa scatenano la protesta all’Università di Brescia: Ci ribelliamoLe parole incriminate: Potrebbe venire con un vestitino, almeno appagherebbe gli occhi di tutti noi. Due lettere degli studenti sollevano il velo sui metodi utilizzati da un docente ... ilgiorno.it

università di brescia allusioni sessuali e avancesAllusioni sessuali e offese agli studenti in aula: due denunce al Rettore accusano docenteNelle lettere, gli universitari chiedono l’intervento dei vertici dell’ateneo nei confronti di un professore ordinario che creerebbe un enorme disagio e un ... milano.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web