Allusioni sessuali e avances a lezione | le accuse degli studenti contro un docente dell’Università di Brescia

Due lettere anonime segnalano che un docente dell’Università di Brescia avrebbe rivolto allusioni sessuali e compiuto avances durante le lezioni. Le accuse riguardano comportamenti che coinvolgerebbero studenti e studentesse, con riferimenti a frasi e atteggiamenti a sfondo sessuale. L’ateneo ha avviato una verifica interna, mentre il professore coinvolto non ha ancora commentato le accuse.

Due lettere anonime accusano un professore dell'Università di Brescia di frasi e atteggiamenti a sfondo sessuale nei confronti di studenti e studentesse. Tra gli episodi segnalati: battute, allusioni, sguardi insistenti e commenti offensivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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