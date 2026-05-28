Batterie coreane design all' americana | chi sono gli ingegneri dietro la Ferrari Luce

La Ferrari Luce, vettura elettrica, ha suscitato molte reazioni per il suo design che combina elementi coreani e americani. La vettura, dal prezzo di circa 550 mila euro, ha attirato commenti di esperti e influencer, mentre gli ingegneri responsabili del progetto sono di origini coreane. La vettura è già oggetto di discussione nel settore automobilistico, tra apprezzamenti e critiche.

Elettrica, ammirata e criticata. La nuova Ferrari Luce è già un'esperienza: commentatori, ex presidenti e influencer di settore si sono scatenati nel commentare il design, il prezzo di 550.000 euro e le caratteristiche dell'appena nata creatura di Maranello. Per John Elkann si chiama così perché. 🔗 Leggi su Today.it

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Ferrari Luce elettrica: il paradosso delle batterieLa prima auto elettrica Ferrari ha suscitato molte reazioni, con commenti che vanno dall'entusiasmo all'opposizione.

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