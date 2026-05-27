La prima auto elettrica Ferrari ha suscitato molte reazioni, con commenti che vanno dall'entusiasmo all'opposizione. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, generando discussioni sui pro e contro delle batterie utilizzate nel veicolo. La vettura rappresenta un passo importante per il marchio nel settore elettrico, ma ha anche acceso dibattiti sul rapporto tra performance e sostenibilità. Nessuna decisione ufficiale o dettaglio tecnico è stato ancora comunicato riguardo alle specifiche delle batterie.

Che piaccia o no l'idea, ora esiste una Ferrari elettrica, si chiama Luce e, come era ampiamente prevedibile, in moltissimi già la odiano. Perché una Ferrari elettrica è da loro vista come un oltraggio alla memoria di Enzo Ferrari, perché ritengono che il designer dell'iPhone l'abbia disegnata al buio, perché non assomiglia nemmeno lontanamente all'idea che tutti abbiamo di come debba essere una Ferrari, perché una Ferrari berlina a cinque posti è percepita come priva di senso. Ferrari Luce è talmente polarizzante, che di "perché" se ne potrebbero trovare a decine, se la si vuole odiare. Allo stesso modo, ci sarebbero decine di motivi per amarla, ma di sicuro è impossibile restare indifferenti di fronte a quest'auto elettrica sportiva di lusso del Cavallino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari Luce elettrica: il paradosso delle batterie

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FERRARI LUCE: gli interni della prima ELETTRICA svelati nel tempio del design di Jonathan IVE

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