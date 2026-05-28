Battaglie le ex scuole diventano la casa della musica | concessione per 10 anni a Musica per Passione

Le ex scuole della frazione Battaglie sono state concesse a Musica per Passione per dieci anni. L’immobile comunale sarà utilizzato come spazio dedicato alla musica. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, che ha firmato il contratto di concessione. La struttura, precedentemente inattiva, verrà ora riqualificata e destinata ad attività musicali. La gestione avverrà senza coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati.

Treviglio. Le ex scuole della frazione Battaglie avranno una nuova vita. L’immobile comunale sarà affidato per dieci anni all’associazione Musica per Passione, che lo trasformerà nella nuova sede dedicata all’attività orchestrale, alla formazione musicale e agli eventi culturali aperti alla cittadinanza. L’annuncio è stato dato nella mattinata di mercoledì 27 maggio direttamente all’interno dell’edificio dal sindaco di Treviglio Juri Imeri, assieme ai rappresentanti dell’associazione. “Per noi era importante valorizzare anche questo immobile – ha spiegato il sindaco -. Lo stiamo facendo costantemente con il patrimonio pubblico cittadino. L’obiettivo era dare un’identità a questo spazio, non solo attraverso interventi di riqualificazione ma anche con un progetto vivo legato al territorio e ai giovani”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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