Storia e musica la Resistenza in 100 canti con Alessio Lega | incontro alla Casa della Musica

Lunedì 4 maggio alle 18 presso la Casa della Musica di Parma si terrà un evento dedicato alla Resistenza attraverso la musica. Alessio Lega presenterà un progetto che raccoglie 100 canti legati a quel periodo storico, unendo così aspetti storici e musicali in un unico appuntamento. L'iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire il ruolo della musica come testimonianza e memoria. L’ingresso è aperto al pubblico.

Storia e musica, la Resistenza in 100 canti con Alessio Lega. Lunedì 4 maggio, ore 18.00, Casa della Musica di Parma. L’incontro prende spunto dal volume "La Resistenza in 100 canti" (Mimesis Edizioni, 2022) di Alessio Lega e propone un percorso tra storia e musica dedicato alle canzoni della.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Tredozio celebra la Liberazione: un pomeriggio tra storia, libri e canti della ResistenzaIn occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il comune di Tredozio si prepara a vivere un intenso pomeriggio di memoria... Dalle mondine al simbolo: la vera storia dei canti della Resistenza? Cosa sapere L'Associazione nazionale partigiani ricostruisce l'origine di Bella ciao tra canti popolari e mondine.