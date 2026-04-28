Treviglio da circolo Arci a scuola di musica la nuova vita delle ex scuole delle Battaglie

A Treviglio, l’edificio che un tempo ospitava una scuola materna in via delle Battaglie sta per cambiare destinazione d’uso. La struttura, attualmente inutilizzata, potrebbe diventare la nuova sede di un’orchestra giovanile gestita da un’associazione dedicata alla musica. La trasformazione rappresenta un passo verso il riutilizzo di spazi pubblici, abbandonati da tempo, per attività culturali e musicali.

Treviglio. Cambio di veste in vista per l’ ex scuola materna di via delle Battaglie, nell’omonima frazione, che, prossimamente, potrebbe diventare la nuova sede dell’orchestra giovanile gestita dall’associazione “Musica per Passione”. Una realtà nata a Treviglio nel 2011 dal desiderio di genitori, insegnanti e ragazzi di continuare a fare musica insieme dopo l’esperienza dell’indirizzo musicale delle scuole medie Tommaso Grossi. Cresciuta all’interno dell’istituto grazie all’impegno delle famiglie, l’associazione è legata anche alla memoria di Brigitta Simone, alla quale è dedicato il nome della “Bryorchestra”. Dal 2020 ha sede in Piazza Cameroni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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