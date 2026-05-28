Alessandro Bastoni resterà all’Inter. Lo ha confermato il presidente nerazzurro durante un’intervista a Dazn con Giorgia Rossi. Marotta ha espresso soddisfazione per la permanenza del difensore, senza specificare eventuali dettagli contrattuali. La decisione arriva dopo settimane di trattative e speculazioni sul futuro del giocatore. Bastoni continuerà a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione.

Alessandro Bastoni rimarrà all’ Inter. Lo ha confermato il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta durante un’intervista concessa a Dazn, con Giorgia Rossi. “I tifosi dell’Inter per il futuro possono dormire sogni tranquilli? Io penso di si, noi non siamo dei venditori. Se un giocatore va via è perché anche lui ha espresso la volontà di andare via. Bastoni non ha assolutamente espresso la volontà di andare via, è contento di stare con noi. Noi non siamo nella necessità di doverlo cedere, io penso che starà con noi ancora”, ha affermato il numero uno del club di Milano rassicurando la tifoseria in vista del mercato estivo. Bastoni? Inter??? Marotta ha le idee chiare? Guarda Giorgia’s Secret, disponibile ora sull’app #DAZN? pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bastoni resta all’Inter, Marotta: “Contento di stare con noi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato InterAccordo Raggiunto! Primo Colpo

Notizie e thread social correlati

Inter, Marotta blinda Bastoni: “Niente Barcellona, resta un patrimonio”.Prima dell'inizio della partita tra Inter e Roma, Giuseppe Marotta ha dichiarato che Alessandro Bastoni rimarrà in nerazzurro e non partirà per il...

Marotta annuncia: "Bastoni resta all'Inter". Ma Bisseck può partireIl presidente nerazzurro ha confermato che il difensore resterà all’Inter, escludendo una cessione.

Temi più discussi: Marotta annuncia: Bastoni resta all'Inter. Ma Bisseck può partire; Bastoni resta all’Inter: Marotta blinda il difensore che piace al Real Madrid; Marotta: Bastoni resta con noi, ora voglio la Champions. Lukaku ci aveva fatto una promessa, ecco perché ho lasciato la Juve; Resta con noi. Ecco la reazione di Bastoni ai cori dei tifosi e ora è tutto fermo con il Barcellona.

BASTONI RESTA ALL'INTER. Marotta chiude il caso: I tifosi stiano tranquilli. Bastoni è felice qui, non ha chiesto di andare via e noi non vendiamo. Resterà con noi. #Inter #Bastoni x.com

GdS - Difesa Inter, Bastoni resta. Ma per Bisseck...La difesa, in ogni caso, cambierà volto. Non ci sarà infatti più Francesco Acerbi, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. E per Bisseck si vedrà: la scorsa estate il club ha rifiutato oltre 30 ... fcinternews.it

Marotta annuncia: Bastoni resta all'Inter. Ma Bisseck può partireAlessandro Bastoni è partito per le vacanze, lontano dal chiacchiericcio appiccicoso che lo ha accompagnato negli ultimi mesi. Prima, però, sia lui che l'Inter si sono dati appuntamento ad Appiano tra ... gazzetta.it

[Gazzetta] Lautaro in un'intervista: Il mio piano? Mi piacerebbe finire la mia carriera all'Inter. Sono così felice qui, non riesco proprio a immaginarmi altrove. Se il club e i tifosi decidono che non sono più utile per la squadra, allora me ne andrò, dopotutto l'Inter reddit