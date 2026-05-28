Basta ricatti sull’acqua | il sindaco Termine attacca Siciliacque e chiede più forniture per l’estate

Notizia in breve

Il sindaco di Sciacca ha criticato Siciliacque per aver deciso di non aumentare le forniture idriche ai comuni della provincia di Agrigento, nonostante gli invasi siano pieni e la stagione estiva sia vicina. Ha chiesto un incremento delle forniture per garantire il servizio durante i mesi più caldi. La decisione di Siciliacque ha suscitato reazioni di scontento tra le amministrazioni locali. Non ci sono state comunicazioni ufficiali sulle motivazioni di questa scelta.