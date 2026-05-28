Basta ricatti sull’acqua | il sindaco di Sciacca attacca Siciliacque e chiede più forniture per l’estate
Il sindaco di Sciacca ha criticato duramente Siciliacque per aver rifiutato di aumentare le forniture idriche ai comuni della provincia di Agrigento, nonostante gli invasi siano pieni e la stagione estiva si avvicini. In una dichiarazione, ha chiesto di mettere fine ai ricatti sull’approvvigionamento e di garantire più acqua per i mesi caldi. La decisione di Siciliacque ha suscitato polemiche tra le amministrazioni locali, che chiedono interventi immediati.
“Basta con la prepotenza di Siciliacque. Basta ricatti”. Duro ’intervento del sindaco di Sciacca Fabio Termine dopo la decisione di non incrementare le forniture idriche destinate ai comuni della provincia di Agrigento nonostante gli invasi pieni e l’avvicinarsi della stagione estiva. Il primo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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