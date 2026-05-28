Basta ricatti sull’acqua | il sindaco di Sciacca attacca Siciliacque e chiede più forniture per l’estate

Notizia in breve

Il sindaco di Sciacca ha criticato duramente Siciliacque per aver rifiutato di aumentare le forniture idriche ai comuni della provincia di Agrigento, nonostante gli invasi siano pieni e la stagione estiva si avvicini. In una dichiarazione, ha chiesto di mettere fine ai ricatti sull’approvvigionamento e di garantire più acqua per i mesi caldi. La decisione di Siciliacque ha suscitato polemiche tra le amministrazioni locali, che chiedono interventi immediati.