Basket Serie B Nazionale E’ ufficiale! Si separano le strade di Chiusi e dell’allenatore Zanco

L’Umana San Giobbe Chiusi ha annunciato ufficialmente la separazione dall’allenatore Nicolas Zanco. La società ha comunicato la fine del rapporto con il tecnico, senza fornire dettagli aggiuntivi. La decisione riguarda la squadra di basket che milita in Serie B nazionale. La notizia è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale. Non sono stati indicati eventuali motivi o tempistiche per la conclusione del rapporto.

Coach Nicolas Zanco (nella foto) non è più l’allenatore dell’ Umana San Giobbe Chiusi. Lo ha annunciato la società in una nota: "Umana San Giobbe Etruria comunica il termine del rapporto con il capo allenatore Nicolas Zanco – questo il comunicato –. Arrivato nella terra di Porsenna nell’estate 2023, con il ruolo di assistente nello staff biancorosso, Zanco è poi stato promosso a coach dalla stagione 202425. Nelle due annate, con ottanta presenze sulla panchina dei Bulls, si è contraddistinto per qualità tecniche e valori. Professionalità, carisma e risultati sul campo. La San Giobbe, con Zanco in panchina, ha sempre ottenuto la qualificazione alla post season – ha sottolineato ancora la società –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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