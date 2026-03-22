La squadra di basket di San Giobbe Chiusi si prepara ad affrontare una partita della Serie B nazionale contro Ferrara. La trasferta si svolge alla Bondi Arena, dopo aver giocato al PalaCarrara di Pistoria. Zanco ha dichiarato che questa partita rappresenta un’altra finale per la squadra, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo come nelle precedenti sfide.

Dal PalaCarrara di Pistoria alla Bondi Arena di Ferrara con l’augurio di ripetere lo stesso risultato: vincere. L’ Umana San Giobbe torna in campo questa sera alle 18, per una trasferta insidiosa, visto che gli emiliani hanno riposato nello scorso turno, ma ugualmente molto importante. Per la classifica e la stagione di Chiusi. "Ci presentiamo sapendo che sarà un’altra finale per noi, come lo sarà per Ferrara. Adesso ogni partita vale tanto". Con queste parole ha presentato l’incontro il coach biancorosso Nicolas Zanco (nella foto). "I nostri avversari vengono da un periodo negativo, ma sono una squadra che ha dimostrato di avere una solidità difensiva importante – ha detto ancora Zanco -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi a caccia di gloria in quel di Ferrara. La carica di Zanco: "Per noi si tratta di un’altra finale»

Articoli correlati

Basket serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi. Coach Zanco: "Grande vittoria»"Non era scontato perché venivamo da tre settimane senza il ritmo partita e con un po’ di acciacchi.

Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi è attesa nella ‘tana’ di Fabriano. Zanco: "Partita importante per il nostro campionato»"Una partita estremamente importante per il nostro campionato e per il nostro momento".

Aggiornamenti e notizie su Basket Serie

Temi più discussi: Coppa Italia LNP 2026 Serie B. Vince Verodol Livorno. Le congratulazioni del presidente Petrucci; Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West; Basket B: Fulgor Fidenza in trasferta contro la sorpresa Desio; Basket Serie B Nazionale / General Contractor Jesi, Nicoli: Ripartiamo dalla vittoria per il rush finale.

National Serie B. Consorzio Leonardo in San Severo. Transfer market: Giancarli unreachable.A trip to Puglia with a different level of difficulty. The former Herons player has been explored as Molteni's replacement. sport.quotidiano.net

Serie B - Benacquista Latina in trasferta sul campo della capolista LivornoLa Benacquista Assicurazioni Latina Basket, dopo la pausa del campionato per la disputa della Coppa Italia LNP, è pronta a tornare sul parquet per la 32ª giornata ... pianetabasket.com

Basket serie C, Gussago cade sul parquet di Manerbio x.com

Trg media. . BASKET, SERIE C: GUBBIO SUPERA PERUGIA 65-58 ALLA "POLIVALENTE" IN UN ANTIPASTO DI PLAYOFF. EUGUBINI IN CORSA PER IL PODIO, GRIFONI GIA' PRIMI ARITMETICI IN REGULAR SEASON. LE PAROLE DEI DUE COACH, LOR facebook