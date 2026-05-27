Ora è ufficiale le strade dell’Atalanta e di Tony D’Amico si separano

L'Atalanta ha annunciato ufficialmente la separazione dal direttore sportivo Tony D’Amico. Dopo quattro stagioni, durante le quali la squadra ha vinto un’Europa League e si è qualificata in Champions League per due stagioni consecutive, D’Amico lascia Bergamo. La comunicazione è stata diffusa nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio. Non sono stati forniti dettagli sui motivi dell’addio.

Con una nota ufficiale diffusa nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, l’Atalanta ha ufficializzato la separazione con il direttore sportivo Tony D’Amico, che lascia Bergamo dopo quattro stagioni, un’Europa League vinta e due qualificazioni in Champions League consecutive. “Grazie Tony”, si legge nel comunicato, che spiega come il saluto arrivi “con reciproca gratitudine. “Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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