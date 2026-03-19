Nba Doncic show con i Lakers | 40 punti e vittoria a Houston

Nella notte NBA, Luka Doncic ha segnato 40 punti contribuendo alla vittoria dei Lakers contro gli Houston Rockets. I Celtics e i Thunder hanno ottenuto risultati positivi, mentre Denver e i Clippers sono stati sconfitti. La partita tra Lakers e Rockets è stata caratterizzata dalla prestazione di Doncic, che ha guidato la squadra alla vittoria.

Notte Nba nel segno di Luka Doncic, protagonista assoluto nel successo dei Los Angeles Lakers sul campo degli Houston Rockets. L’ala slovena firma una prestazione da 40 punti, 9 rimbalzi e 10 assist, guidando i californiani al 124-116 finale. Accanto a Doncic brilla anche LeBron James, che chiude con 30 punti e 5 rimbalzi. Per i Lakers si tratta della settima vittoria consecutiva, la nona nelle ultime dieci gare. Ai Rockets non bastano i 27 punti e 10 assist di Alperen Sengun. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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