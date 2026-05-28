Basket playoff serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Elachem Vigevano 1955 | gara-4 in diretta Live

La Pielle Livorno affronta Vigevano in gara-4 dei playoff di serie B dopo aver vinto 74-72 in gara-3. La partita si gioca al PalaMacchia, con l’obiettivo di pareggiare la serie e spingere la sfida al quinto incontro. La squadra di casa cerca di ottenere la vittoria dopo la recente vittoria in trasferta, mentre Vigevano tenta di mantenere il vantaggio e chiudere la serie. La partita è in diretta.

Due giorni dopo il successo in volata per 74-72 in gara-3, la Pielle Livorno torna di scena al PalaMacchia contro Vigevano per provare a portare la serie al quinto e decisivo atto. La vittoria di martedì è costata tanto ai biancoblù che hanno perso Daniel Donzelli, infortunato alla caviglia dopo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Highlights Gara5 Livorno - Legnano del 18/05/2026

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