Basket playoff serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Elachem Vigevano 1955 | gara-3 in diretta Live
Alle 21, la Pielle Livorno affronta Vigevano al PalaMacchia in gara-3 dei playoff di serie B. Dopo due sconfitte in Lombardia, i biancoazzurri devono vincere per proseguire la stagione e mantenere vivo il sogno promozione. La squadra cerca di evitare l’eliminazione, con la partita che si gioca senza possibilità di errori. La sfida viene trasmessa in diretta.
Questa sera alle 21 la Pielle Livorno scende in campo al PalaMacchia per gara-3 contro Vigevano. Una partita senza domani per i biancoazzurri che, dopo le due sconfitte subite in Lombardia, hanno bisogno di un successo per non salutare la stagione e il sogno promozione. I ragazzi di Turchetto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Highlights Gara5 Livorno - Legnano del 18/05/2026
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