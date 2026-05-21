Basket semifinali playoff serie B | Elachem Vigevano-Verodol CBD Pielle Livorno gara 1 in diretta LIVE

Le semifinali dei playoff di serie B di basket sono cominciate con la prima partita tra Elachem Vigevano e Verodol CBD Pielle Livorno, trasmessa in diretta. La Pielle Livorno, dopo aver superato Legnano in una gara difficile, si prepara ad affrontare Vigevano in questa fase eliminatoria. La sfida si svolge in un clima di attesa tra tifosi e addetti ai lavori, con entrambe le squadre determinate a conquistare la finale. La partita si gioca a porte aperte, con numerosi spettatori presenti sugli spalti.

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