Basket playoff serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Elachem Vigevano 1955 83-93 | semifinale ancora fatale Vigevano e gli infortuni fermano i biancoblù

Notizia in breve

Nel secondo tempo della semifinale playoff di serie B, la Pielle Livorno è stata sconfitta 83-93 da Vigevano al PalaMacchia. La partita, molto combattuta, si è conclusa con i biancoblù che hanno subito due infortuni: uno di Leonzio durante l’intervallo e un altro di Donzelli. Questi incidenti hanno influenzato il ritmo della squadra di casa, che non è riuscita a recuperare il divario accumulato.