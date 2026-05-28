Basket playoff serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Elachem Vigevano 1955 83-93 | semifinale ancora fatale Vigevano e gli infortuni fermano i biancoblù

Da livornotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo tempo della semifinale playoff di serie B, la Pielle Livorno è stata sconfitta 83-93 da Vigevano al PalaMacchia. La partita, molto combattuta, si è conclusa con i biancoblù che hanno subito due infortuni: uno di Leonzio durante l’intervallo e un altro di Donzelli. Questi incidenti hanno influenzato il ritmo della squadra di casa, che non è riuscita a recuperare il divario accumulato.

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Finisce ancora in semifinale playoff la stagione della Pielle Livorno, battuta 83-93 da Vigevano al PalaMacchia al termine di una partita combattuta e decisa dall’infortunio all’intervallo di Leonzio, che si è aggiunto a quello di Donzelli. Un ko che segna il 3-1 nella serie per i lombardi che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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