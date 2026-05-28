Basket playoff serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Elachem Vigevano 1955 83-93 | semifinale ancora fatale Vigevano e gli infortuni fermano i biancoblù
Nel secondo tempo della semifinale playoff di serie B, la Pielle Livorno è stata sconfitta 83-93 da Vigevano al PalaMacchia. La partita, molto combattuta, si è conclusa con i biancoblù che hanno subito due infortuni: uno di Leonzio durante l’intervallo e un altro di Donzelli. Questi incidenti hanno influenzato il ritmo della squadra di casa, che non è riuscita a recuperare il divario accumulato.
Finisce ancora in semifinale playoff la stagione della Pielle Livorno, battuta 83-93 da Vigevano al PalaMacchia al termine di una partita combattuta e decisa dall’infortunio all’intervallo di Leonzio, che si è aggiunto a quello di Donzelli. Un ko che segna il 3-1 nella serie per i lombardi che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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Basket Playoff semifinali serie B gara-4: Pielle Livorno-Elachem Vigevano 1955 74-72 RISULTATO FINALE - (Serie 2-1 per la Elachem Vigevano). Migliori Realizzatori Elachem Vigevano: Boglio 19. Corgnati 16, Kancleris 10. Photocredit Laura Marmonti facebook
SERIE B | Pielle Livorno - Vigevano diretta 4Q 78-85 8'4Q: due punti per la Pielle per il meno 3 in avvio di ultimo quarto, tripla di Corgnati e Vigevano scappa a +8 a 7'58'', tripla per i livornesi poi Kancleris da vicino al ferro 69-76 a 5'55''. pianetabasket.com
Semifinali Playoff Serie B Nazionale 2026 - Tab. 1 - Gara 2, risultati 28/5La fase più calda della stagione prosegue con la semifinale del Tabellone 1 dei playoff di Serie B Nazionale. pianetabasket.com