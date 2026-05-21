Basket semifinali playoff serie B | Elachem Vigevano-Verodol CBD Pielle Livorno 88-85 | supplementare fatale per i biancoblù
Nella semifinale dei playoff di Serie B di basket, la partita tra Elachem Vigevano e Pielle Livorno si è conclusa con un punteggio di 88-85 dopo un supplementare. I biancoblù hanno disputato una gara emozionante al PalaElachem, con un Leonzio protagonista. La squadra ospite è riuscita a mantenere il vantaggio fino a un minuto dalla fine, ma non è riuscita a portare a casa la vittoria nel tempo supplementare.
Che beffa per la Pielle Livorno. I biancoblù giocano una partita incredibile al PalaElachem, guidati da un Leonzio stellare, e comandano nel punteggio fino ad un minuto dalla fine. Leonzio sembra regalare la vittoria con una tripla a diciassette secondi dalla fine ma Verazzo risponde da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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