Basket playoff serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Elachem Vigevano 1955 74-72 | Donzelli stoppa Kancleris e i biancoblù sono ancora vivi

La Pielle Livorno affronta Vigevano in gara-3 questa sera alle 21 al PalaMacchia, in una partita senza possibilità di errore dopo due sconfitte consecutive in Lombardia. La squadra deve vincere per proseguire la stagione e mantenere vivo il speranza di promozione. Durante l'ultimo incontro, un'azione chiave ha visto un blocco decisivo, impedendo a un avversario di segnare.

Questa sera alle 21 la Pielle Livorno scende in campo al PalaMacchia per gara-3 contro Vigevano. Una partita senza domani per i biancoazzurri che, dopo le due sconfitte subite in Lombardia, hanno bisogno di un successo per non salutare la stagione e il sogno promozione. I ragazzi di Turchetto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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