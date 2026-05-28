Basket l’Avellino travolge Matera | è finale di Serie B Interregionale

L’Avellino ha battuto Matera con un punteggio netto e si è qualificata per la finale di Serie B Interregionale. La squadra ha allungato nel secondo tempo, passando da un vantaggio minimo a un dominio totale. I giocatori che hanno contribuito maggiormente sono stati quelli che hanno segnato più punti e hanno messo pressione sulla difesa avversaria, sbloccando la partita e controllando i ritmi. La partita si è conclusa con un risultato schiacciante a favore dell’Avellino.

? Punti chiave Come ha fatto l'Avellino a trasformare un vantaggio minimo in un dominio totale?. Chi sono stati i giocatori chiave che hanno scardinato la difesa materana?. Perché la Matera è crollata dopo un primo tempo così combattuto?. Quando si giocheranno le sfide decisive per la promozione in Serie B?.? In Breve Durante e Gay hanno amplificato il vantaggio irpino nel secondo tempo.. Materia ha subito un distacco di 33 punti dopo la stretta iniziale.. Le finali play-off si disputeranno il 7, 10 maggio e 14 giugno.. Miriello guida la Matera dopo la sconfitta al Palasport Giacomo Del Mauro.. Il Felice Scandone Avellino ha conquistato il pass per le finali della Serie B Interregionale battendo la Virtus Matera per 77-34 al Palasport Giacomo Del Mauro, chiudendo così la semifinale con una prestazione di assoluta superiorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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