La Basket Academy ha ottenuto una vittoria importante contro Viterbo, grazie a uno sprint finale che le ha consentito di conquistare i quarti di finale contro Matera. La squadra ha resistito alla fatica nel finale, mantenendo alta l’intensità. La strategia adottata ha permesso di neutralizzare i principali tiratori della Stella Azzurra, portando a termine un risultato che ha sorpreso molti osservatori.

? Domande chiave Come ha fatto la Basket Academy a non cedere fisicamente?. Quale mossa tattica ha neutralizzato i tiratori della Stella Azzurra?. Chi ha siglato la tripla decisiva a un secondo dalla fine?. Cosa dovrà fare il gruppo per battere Matera nei quarti?.? In Breve Parziale di 14-19 nel primo quarto e 6-14 nell'ultimo periodo.. Canestrari sigla il vantaggio decisivo con una tripla a 1,37 secondi dalla fine.. Coach Sant’Ambrogio impiega difesa a uomo per neutralizzare i tiratori di coach Saputo.. Atleti U19E presenti al Pala Malè sono in viaggio verso Pisa per gli spareggi.. La Basket Academy corsara ha conquistato il Pala Malè di Viterbo battendo la Stella Azzurra per 67-72, assicurandosi così un posto nei quarti di finale dove affronterà Matera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basket Academy travolge Viterbo: sprint finale e quarti con Matera

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