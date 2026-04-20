Basket passerella finale del CUS Pisa Cosmocare in casa con Invictus Livorno in DR1

Il 20 aprile 2026 si è disputata la partita di basket tra il CUS Pisa Cosmocare e Invictus Livorno, valida per la Divisione Regionale 1. La sfida si è giocata in casa del CUS Pisa, che ha ottenuto la vittoria e ha concluso la stagione al dodicesimo posto. La squadra locale si è portata a quattro punti dalla zona play-off, chiudendo così la stagione con un risultato positivo.

Pisa, 20 aprile 2026 – Congedo con il successo per il Cosmocare CUS Pisa, che in casa supera Invictus Livorno e chiude la stagione al dodicesimo posto, a soli 4 punti dalla zona play-off, nel campionato di Divisione Regionale 1. Un risultato impensabile a fine gennaio, prima che la squadra venisse affidata a Luca Martini, che ha conquistato 10 delle 13 gare disputate, l’ultima delle quali grazie ad una brillante ripresa, dopo che in avvio le due squadre si erano divise la posta, nei due parziali iniziali.. LA CRONACA – Dopo un primo quarto vinto di misura dagli universitari padroni di casa per 22-19, grazie ad 8 punti (4 su 4) di Spagnolli,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, passerella finale del CUS Pisa Cosmocare, in casa con Invictus Livorno, in DR1 Notizie correlate Basket, a Pisa il CUS Cosmocare vince con Calcinaia, in DR1, e torna a sperarePisa, 15 febbraio 2026 – Secondo successo in tre gare per Luca Martini, coach del CUS Pisa Cosmocare, che ha raccolto in tre settimane gli stessi... Basket, ancora una sconfitta per il CUS Pisa, in casa con Chimenti Livorno, in DR1Pisa, 26 gennaio 2026 – Ancora un risultato pesante in chiave salvezza per il Cosmocare CUS Pisa, che perde in casa con la Polisportiva Nicola... Altri aggiornamenti Basketball: CUS Pisa Cosmocare takes home a final showdown against Invictus Livorno in DR1.Pisa, 20 aprile 2026 – Congedo con il successo per il Cosmocare CUS Pisa, che in casa supera Invictus Livorno e chiude la stagione al dodicesimo posto, a soli 4 punti dalla zona play-off, nel ... sport.quotidiano.net Basket, in DR1 la salvezza del CUS Pisa Cosmocare ha il volto di coach Luca MartiniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net