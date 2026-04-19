Nella ventisettesima giornata del massimo campionato italiano di basket, Milano ha ottenuto una vittoria con 125 punti contro Napoli. Oltre a questa sfida, sono stati disputati altri incontri che hanno visto le vittorie di Bologna, Venezia, Brescia e Cantù. Dopo le partite di ieri, con le vittorie di Reggio Emilia e Treviso negli anticipi, oggi si sono concluse cinque partite complessive.

Si è conclusa la ventisettesima giornata del massimo campionato italiano di basket e dopo i successi di Reggio Emilia e Treviso negli anticipi di ieri, erano cinque le sfide in programma oggi. Scontri importanti in chiave playoff – sia per la corsa agli ultimi posti disponibili sia in quella per il miglior piazzamento nella top 4 – sia in chiave salvezza, con il successo di Treviso che ha riaperto i giochi. Ecco come è andata. BERTRAM DERTHONA TORTONA – VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 69-74. La Virtus controlla a lungo alla Nova Arena ma deve sudare fino all’ultimo possesso per piegare una Tortona mai doma, chiudendo 69-74. Dopo un primo allungo ospite firmato da Hackett e Alston, i piemontesi restano aggrappati con Hubb e Vital, che nel terzo quarto incendia il palazzetto riportando i suoi a un solo possesso.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Milano segna 125 punti contro Napoli! Vincono anche Bologna, Venezia, Brescia e Cantù

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