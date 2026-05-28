L'Olimpia ha vinto la prima partita dei playoff promozione contro Terni, portandosi in vantaggio di 1-0 nella serie. La gara si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra ospite. La seconda partita si giocherà in trasferta, mentre il team ha dichiarato di voler mantenere alta la concentrazione e continuare a spingere per la promozione.

Garauno dei playoff promozione è andata in porto. L’ Olimpia ora nella serie è avanti per 1-0 contro Terni. Si è giocata infatti alla palestra Celletta di Pesaro la prima sfida delle finali playoff del campionato di serie C femminile tra Pesaro e la Pink Basket Terni. La partita è finita con il risultato di 65-52. Oggi alle 19 a Terni si gioca il secondo capitolo della saga. Ricominciando dalla gara di Pesaro, dove l’Olimpia aveva trovato buone soluzioni sia dalla distanza che da dentro l’area, ma soprattutto in difesa, vero punto di forza di questa squadra. I primi dieci minuti di gioco si erano conclusi sul 22-14 per Pesaro. Il secondo quarto è molto più equilibrato con Terni che accorcia nel distacco, ma è comunque molto nervosa in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket C femminile. Olimpia a Terni con le idee chiare. Giovanelli: "Non fermiamoci»

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