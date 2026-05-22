Lunedì alle 19 si giocherà al PalaCelletta di Pesaro la finale playoff del campionato di serie C femminile di basket, con Olimpia Pesaro che affronta la sorpresa Terni. La partita decisiva per le semifinali si è disputata alla palestra Celletta, dove si sono sfidate Olimpia Pesaro e Salus Basket Gualdo in gara 3. La gara ha stabilito quale delle due squadre avanzerà alla fase finale del torneo.

Si è giocata alla palestra Celletta di Pesaro la decisiva gara 3 fra Olimpia Pesaro e Salus Basket Gualdo, valida per le semifinali del campionato di serie C femminile. Pesaro vince e si aggiudica l’accesso alla finale che si giocherà lunedì 25 maggio alle 19,30 al PalaCelletta contro Terni, al meglio delle tre gare. Terni che ha eliminato il Cus Ancona rivelandosi la vera sorpresa in questi playoff. Le pesaresi avranno il fattore campo per il miglior posizionamento in classifica nella stagione regolare. La gara con il Gualdo non è stata facile. Partenza contratta per entrambe le squadre con le pesaresi che mettono subito tanta intensità difensiva costringendo le umbre a soli 6 punti segnati nel primo quarto che si chiude sul 11-6 per l’Olimpia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie C femminile: lunedì al PalaCelletta alle 19. Olimpia, finale playoff. C’è la sorpresa Terni

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