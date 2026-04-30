Basket femminile Metauro Academy | trionfo con Terni e titolo in bacheca

L’Under 17 del Metauro Basket Academy ha vinto il titolo regionale Marche-Umbria nella sua prima partecipazione. La squadra ha battuto in una partita combattuta le avversarie del Pink Basket Terni, conquistando così il trofeo in questa competizione. La finale si è svolta di recente, e la vittoria è stata ufficializzata con il punteggio finale. La squadra si è aggiudicata il primo posto nel campionato regionale.

L’Under 17 del Metauro Basket Academy conquista il titolo regionale Marche-Umbria alla prima partecipazione, superando in un confronto serrato le avversarie del Pink Basket Terni. Un’impresa ancora più significativa considerando che quasi tutte le atlete erano sotto età di due o tre anni rispetto al livello di competizione. Quinto titolo in tre stagioni, dopo due Under 13, un Under 14 e un Under 15, a conferma di un settore giovanile femminile tra i più fecondi della regione, nonostante sia nato solo nel 2022. L’Under 14, attualmente prima in classifica e attesa dai playoff, proverà a vincere. Le Under 13, all’esordio, hanno benn figurato. Il percorso, voluto dalle associazioni di Fossombrone, Fermignano e Acqualagna, e avviato nel 2022 con i coach Laura Fabbri e Paolo Bordoni, prosegue con Luigi Gresta e Daniele Menciassi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket femminile. Metauro Academy: trionfo con Terni e titolo in bacheca Notizie correlate Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura passa a Terni. Biancorosse superPink Terni 43 Green Le Mura Spring 50 PINK TERNI: Campana 2, Etefia, Mustafa ne, Salazar, Mini 8, Contati 4, Paluello 6, Gadeyne ne, Zucchini 2,... Leggi anche: Giovanili. Invicta, altro titolo in bacheca. L’Under 19 campione territoriale Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Stefano Mancuso riceve il premio Costanzo Felici a Piobbico; Basket femminile. Metauro Academy: trionfo con Terni e titolo in bacheca; La Metauro Basket Academy festeggia la conquista del titolo regionale U17 Femminile. Basket femminile. Metauro Academy: trionfo con Terni e titolo in bachecaL’Under 17 del Metauro Basket Academy conquista il titolo regionale Marche-Umbria alla prima partecipazione, superando in un confronto serrato ... ilrestodelcarlino.it Metauro Basket Academy Under 13: Campionesse Regionali per il Secondo AnnoPer il secondo anno consecutivo l’Under 13 della Metauro Basket Academy è campione Regionale Femminile. Al PalaPanzini di Senigallia le ragazze di coach Gresta hanno imposto il proprio gioco ... ilrestodelcarlino.it GAME DAY Oggi tifiamo tutti per il gruppo UNDER 15 REGIONALE della Stamura impegnato nel ritorno della FINALE "Silver". I boys di Marcelletti ospitano alla "Falcone" il Metauro Basket Academy nel secondo atto della doppia sfida che mette in p - facebook.com facebook