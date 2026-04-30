Basket femminile Metauro Academy | trionfo con Terni e titolo in bacheca

Da sport.quotidiano.net 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Under 17 del Metauro Basket Academy ha vinto il titolo regionale Marche-Umbria nella sua prima partecipazione. La squadra ha battuto in una partita combattuta le avversarie del Pink Basket Terni, conquistando così il trofeo in questa competizione. La finale si è svolta di recente, e la vittoria è stata ufficializzata con il punteggio finale. La squadra si è aggiudicata il primo posto nel campionato regionale.

L’Under 17 del Metauro Basket Academy conquista il titolo regionale Marche-Umbria alla prima partecipazione, superando in un confronto serrato le avversarie del Pink Basket Terni. Un’impresa ancora più significativa considerando che quasi tutte le atlete erano sotto età di due o tre anni rispetto al livello di competizione. Quinto titolo in tre stagioni, dopo due Under 13, un Under 14 e un Under 15, a conferma di un settore giovanile femminile tra i più fecondi della regione, nonostante sia nato solo nel 2022. L’Under 14, attualmente prima in classifica e attesa dai playoff, proverà a vincere. Le Under 13, all’esordio, hanno benn figurato. Il percorso, voluto dalle associazioni di Fossombrone, Fermignano e Acqualagna, e avviato nel 2022 con i coach Laura Fabbri e Paolo Bordoni, prosegue con Luigi Gresta e Daniele Menciassi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket femminile metauro academy trionfo con terni e titolo in bacheca
© Sport.quotidiano.net - Basket femminile. Metauro Academy: trionfo con Terni e titolo in bacheca

Notizie correlate

Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura passa a Terni. Biancorosse superPink Terni 43 Green Le Mura Spring 50 PINK TERNI: Campana 2, Etefia, Mustafa ne, Salazar, Mini 8, Contati 4, Paluello 6, Gadeyne ne, Zucchini 2,...

Leggi anche: Giovanili. Invicta, altro titolo in bacheca. L’Under 19 campione territoriale

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Stefano Mancuso riceve il premio Costanzo Felici a Piobbico; Basket femminile. Metauro Academy: trionfo con Terni e titolo in bacheca; La Metauro Basket Academy festeggia la conquista del titolo regionale U17 Femminile.

metauro academy basket femminile metauro academyBasket femminile. Metauro Academy: trionfo con Terni e titolo in bachecaL’Under 17 del Metauro Basket Academy conquista il titolo regionale Marche-Umbria alla prima partecipazione, superando in un confronto serrato ... ilrestodelcarlino.it

Metauro Basket Academy Under 13: Campionesse Regionali per il Secondo AnnoPer il secondo anno consecutivo l’Under 13 della Metauro Basket Academy è campione Regionale Femminile. Al PalaPanzini di Senigallia le ragazze di coach Gresta hanno imposto il proprio gioco ... ilrestodelcarlino.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.