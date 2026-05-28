Basket A2 donne | Galli conferma un’altra big Dopo Lazzaro adesso tocca a De Cassan
La giocatrice Flavia De Cassan ha rinnovato il suo contratto con la Polisportiva Galli, confermando così la sua presenza nella squadra di basket femminile in serie A2. La decisione arriva dopo la conferma del capitano Lazzaro, rafforzando la rosa della squadra. De Cassan si unisce a Lazzaro nel proseguire la stagione con il club, che si conferma tra le big del campionato.
Dopo la conferma di capitan Lazzaro anche Flavia De Cassan (nella foto) rinnova il suo rapporto professionale con la Polisportiva Galli. Nel corso della stagione 2025-2026 ha totalizzato 31 presenze, con 714 minuti complessivi in campo, per una media di 23.0 minuti a partita. Ha chiuso l’annata con 228 punti, viaggiando a 7.4 punti di media. Il suo contributo non si è limitato all’attacco: De Cassan ha chiuso con 122 rimbalzi totali (di cui 75 difensivi e 47 offensivi), 57 assist, 67 palle recuperate e anche 5 stoppate, numeri che certificano la sua capacità di incidere in più aspetti del gioco e di mettere energia, letture e intensità al servizio della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket Foxes - P. Galli San Giovanni Valdarno
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