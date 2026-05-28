Basket A2 donne | Galli conferma un’altra big Dopo Lazzaro adesso tocca a De Cassan

Dopo la conferma di capitan Lazzaro anche Flavia De Cassan (nella foto) rinnova il suo rapporto professionale con la Polisportiva Galli. Nel corso della stagione 2025-2026 ha totalizzato 31 presenze, con 714 minuti complessivi in campo, per una media di 23.0 minuti a partita. Ha chiuso l’annata con 228 punti, viaggiando a 7.4 punti di media. Il suo contributo non si è limitato all’attacco: De Cassan ha chiuso con 122 rimbalzi totali (di cui 75 difensivi e 47 offensivi), 57 assist, 67 palle recuperate e anche 5 stoppate, numeri che certificano la sua capacità di incidere in più aspetti del gioco e di mettere energia, letture e intensità al servizio della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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