polisportiva galli confermata flavia de cassan

La Polisportiva Galli ha ufficialmente confermato la presenza di Flavia De Cassan nel suo staff. La decisione è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’accordo. La società ha confermato il suo ruolo per la prossima stagione sportiva. Non sono state rese note altre componenti del team o eventuali cambiamenti organizzativi. La conferma arriva a pochi giorni dalla conclusione delle competizioni ufficiali di quest’anno.

Arezzo, 27 maggio 2026 – La Polisportiva Galli riparte da Flavia De Cassan. La società ha ufficializzato la conferma della giocatrice anche per la prossima stagione, premiando un percorso di crescita costante che l’ha portata a diventare una delle pedine più affidabili e in maggiore ascesa del roster. Nel corso della stagione 2025-2026, De Cassan ha collezionato 31 presenze, totalizzando 714 minuti complessivi in campo, con una media di 23 minuti a partita. Sul piano offensivo ha chiuso l’annata con 228 punti realizzati, mantenendo una media di 7,4 punti per gara. Numeri importanti che però raccontano solo in parte il contributo garantito dalla giocatrice nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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