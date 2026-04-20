De Cassan esalta la Galli

La squadra femminile di basket ha ottenuto la qualificazione alle semifinali dei playoff per la promozione in Serie A1, superando Ragusa in gara 3. La partita si è conclusa con la vittoria della formazione guidata da coach Andrea Franchini, che ha così proseguito il percorso stagionale verso la massima divisione. La fase semifinale rappresenta il passo successivo nel cammino della squadra, che punta a salire di categoria.

SAN GIOVANNI La Galli è in semifinale nei play-off per salire in A1 femminile di basket. La compagine guidata da coach Andrea Franchini centra l’obiettivo stagionale, superando Ragusa in gara 3 e continuando nel suo percorso per il salto nella massima divisione. Protagonista assoluta della serata Flavia De Cassan, capace di trascinare le compagne con un bottino personale di 19 punti. L’avvio di gara è all’insegna dell’equilibrio. Dopo un primo strappo locale firmato da Ovner e De Cassan (7-0), le ospiti di coach Buzzanca reagiscono prontamente, riagganciando le padrone di casa sull’8-8 e chiudendo la prima frazione in vantaggio 16-17, grazie a un finale di tempo più lucido.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - De Cassan esalta la Galli Notizie correlate Novara batte Milano 3-2: De Nardi esalta il gruppo, Kurtagic critica la prestazioneLe competizioni di pallavolo di livello nazionale continuano a offrire risultati avvincenti e interventi di analisi approfonditi, riflettendo... Rimini, il Teatro Galli sfida la “normalità” con De Filippo: folliaIl Teatro Galli riflette sulla “normalità”: a Rimini l’omaggio a Eduardo De Filippo Rimini si prepara ad accogliere una nuova interpretazione di...