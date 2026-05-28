Barra sabbiosa al porto | analisi tecniche per l' intervento di dragaggio

Notizia in breve

L'iter amministrativo per il dragaggio della barra sabbiosa all’ingresso del porto di Terracina continua. Il progetto prevede un intervento di circa 400mila euro finanziato dalla Regione Lazio. Sono in corso analisi tecniche per definire le modalità e le procedure dell’intervento. L’obiettivo è migliorare la navigabilità dell’area portuale attraverso lavori di escavo e rimozione di sedimenti accumulati. La conclusione delle analisi determinerà i passaggi successivi per avviare i lavori.