Barra sabbiosa al porto | analisi tecniche per l' intervento di dragaggio
L'iter amministrativo per il dragaggio della barra sabbiosa all’ingresso del porto di Terracina continua. Il progetto prevede un intervento di circa 400mila euro finanziato dalla Regione Lazio. Sono in corso analisi tecniche per definire le modalità e le procedure dell’intervento. L’obiettivo è migliorare la navigabilità dell’area portuale attraverso lavori di escavo e rimozione di sedimenti accumulati. La conclusione delle analisi determinerà i passaggi successivi per avviare i lavori.
Prosegue l'iter amministrativo degli interventi relativi al dragaggio della barra sabbiosa all'ingresso del porto di Terracina, da realizzare con un contributo della Regione Lazio pari a 400mila euro. Con una determina dirigenziale del 25 maggio, l'amministrazione comunale ha affidato il servizio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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