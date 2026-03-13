Bellaria dragaggio del porto canale | intervento per migliorare sicurezza e navigabilità

A Bellaria Igea Marina sono iniziate le operazioni di dragaggio sul porto canale, concentrate all’imboccatura e lungo tutto il corso fluviale. L’intervento è stato avviato questa settimana dalla ditta Dragaggi Srl, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la navigabilità dell’area portuale. Le operazioni si svolgono sotto la supervisione delle autorità competenti.

Sono cominciate in settimana sul porto canale di Bellaria Igea Marina, in particolare all'imboccatura e lungo tutto il corso fluviale, le operazioni di dragaggio ad opera della ditta Dragaggi Srl. "Un'attività come sempre attesa e di estremo valore, sia per le imbarcazioni dedicate alla pesca, sia per i natanti del diporto: sottolineando una tempistica quasi record, che di fatto ci consentirà quest'anno di completare l'intervento, condizioni meteo marine permettendo, entro la prossima settimana", spiega l'assessora all'Ambiente, Adele Ceccarelli. Saranno quasi 9 mila i metri cubi di fanghi che verranno asportati. Molto più alto, invece, il volume del materiale movimentato complessivamente, in ragione di una profonda attività di movimentazione e livellamento che coinvolgerà alcune porzioni del porto.