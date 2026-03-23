Cervia parte il dragaggio del porto canale | un intervento da terminare entro Pasqua

Sono iniziati i lavori di dragaggio del porto canale di Cervia, che termineranno prima delle festività pasquali.Le aree interessate sono quelle dell'avamporto, dove annualmente si crea un accumulo di materiale sabbioso in corrispondenza del corridoio di ingresso che impedisce la navigazione da e verso il porto. I lavori, finanziati in parte dall'Amministrazione Comunale e in parte dalla Regione Emilia-Romagna, ammontano a 110mila euro, di cui 80mila euro con finanziamento 2025 e 30mila euro finanziati nel 2026. Si prevede la rimozione di circa 10mila metri cubi di materiale sabbioso mediante il prelievo con benna mordente, il carico sul mezzo marittimo, e la successiva ricollocazione a mare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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