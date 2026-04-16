Un docente dell’Università di Perugia sarà protagonista di un evento online su Fast News Platform, dove presenterà il suo percorso accademico e approfondimenti sulla storia dell’arte tra Medioevo e Rinascimento. Durante l’incontro, verranno illustrate le tappe principali della sua carriera e le tematiche di ricerca che lo hanno impegnato nel corso degli anni. L’appuntamento è aperto al pubblico interessato a conoscere meglio il suo contributo nel campo delle discipline umanistiche.

Il docente dell’Università degli Studi di Perugia Fabio Marcelli sarà protagonista di un incontro live su Fast News Platform, dedicato al suo percorso accademico e alla storia dell’arte tra Medioevo e Rinascimento. Fabio Marcelli, studioso di storia dell’arte medievale e rinascimentale e docente all’Università degli Studi di Perugia, sarà protagonista di un incontro live su Fast News Platform. Originario di Fabriano, Marcelli ha sviluppato un percorso di ricerca dedicato soprattutto all’arte dell’Italia centrale e dell’area veneziana, unendo rigore storico e attenzione alla dimensione simbolica delle opere. Collaboratore di riviste scientifiche di settore, racconterà il suo percorso professionale e umano, offrendo una riflessione sul valore degli studi umanistici e sul loro ruolo nella lettura del presente attraverso il passato.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Fabio Marcelli, tra arte medievale e ricerca umanistica: il docente dell’Università di Perugia racconterà il suo percorso

Fabio Marcelli, tra arte medievale e ricerca umanistica il docente Unipg racconterà il suo percorso

Notizie correlate

Ecce Homo e la comunità francescana: la rivelazione del professor Marcelli dell’Università di PerugiaIl meraviglioso “Ecce Homo” di Antonello da Messina, capolavoro realizzato intorno al 1460 e recentemente acquisito dallo Stato, è esposto al...

Varese celebra il “suo” Dario Fo: una mostra a villa Mirabello racconterà il Nobel tra ricordi, arte e impegno civileVarese, 24 marzo 2026 – Anche Varese rende omaggio a Dario Fo nel centenario della nascita, avvenuta a Sangiano il 24 marzo 1926, e nel decennale...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Fabio Marcelli, tra studio dell’arte medievale e ricerca umanistica: il docente dell’Università di Perugia racconterà il suo percorso; Fast News Platform, ospite Fabio Marcelli: appuntamento il 17 aprile alle 19:30; Eco efficienza e innovazione, arriva il webinar il 21 aprile; Implementazione ESG e CSRD nelle PMI, il 16 aprile il webinar della Camera di commercio.

Fast News Platform, ospite Fabio Marcelli: appuntamento il 17 aprile alle 19:30Sarà il professor Fabio Marcelli il prossimo ospite della Fast News Platform. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile 2026 alle ore 19:30 (CET), in un ... laprimapagina.it

Martedì 21 aprile presenterò la mia proposta di rifondazione dell’ONU in occasione di un'iniziativa organizzata dal CRED, prestigiosa associazione di giuristi italiani ed internazionali guidata da Fabio Marcelli. È un’idea a cui lavoro da tempo e che potrebbe e - facebook.com facebook