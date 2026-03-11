Carta del Docente utile per rata del percorso abilitante TFA percorso Indire Indicazioni dalle Università

Il 5 marzo 2026, durante il question time trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto di Anief, è stata discussa la possibilità di utilizzare la Carta del Docente per pagare le rate dei percorsi abilitanti, come TFA e il percorso Indire, con indicazioni fornite dalle Università.

Nel question time del 5 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata affrontata una questione relativa all'utilizzo della Carta del Docente per i percorsi di formazione universitaria.

