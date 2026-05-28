Cosa: Trasposizione teatrale dei celebri romanzi Seta e Senza Sangue di Alessandro Baricco, portati in scena per la prima volta in Italia dal Teatro Drammatico di Plovdiv. Dove e Quando: Teatro Brancaccio, Roma (Via Merulana, 244), il 9 e il 10 giugno alle ore 21:00. Perché: Un’occasione imperdibile per assistere alla fusione tra la letteratura italiana e la musicalità della lingua bulgara (con sottotitoli in italiano), in un dialogo artistico europeo di altissimo livello tra prosa, danza e musica. Il palcoscenico della Capitale si prepara ad accogliere uno degli eventi teatrali più stimolanti della stagione. Il Teatro Drammatico di Plovdiv, istituzione di punta e realtà più antica del panorama teatrale bulgaro, approda per la prima volta in Italia per presentare due capolavori della letteratura contemporanea. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Baricco al Brancaccio: Seta e Senza Sangue

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