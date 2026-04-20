Chirurgia senza sangue al Pascale la svolta robotica rivoluzionaria

Al Pascale di Napoli è stata eseguita la prima resezione epatica robotica senza sangue utilizzando il dispositivo HemoDiss, una tecnologia italiana di nuova generazione. La procedura rappresenta una svolta nella chirurgia del fegato, coinvolgendo una sala operatoria, un robot e strumenti innovativi. Questo intervento ha segnato un risultato positivo e apre nuove prospettive per i trattamenti chirurgici epatici.

Una sala operatoria, un robot e una nuova tecnologia tutta italiana. Al Pascale di Napoli va in scena una prima mondiale destinata a cambiare la chirurgia del fegato: eseguita con successo la prima resezione epatica robotica con HemoDiss, dispositivo di nuova generazione che promette interventi.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Robotica e ginecologia, la chirurgia 4.0 al PO di Pozzuoli Svolta nella chirurgia del colon, a Bergamo le prime resezioni al mondo senza punti di sutura e graffeBergamo, 23 febbraio 2026 - Svolta nella chirurgia del colon: il Policlinico San Marco di Zingonia (Bergamo), ospedale polispecialistico del Gruppo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ischemia: cardiaca, cerebrale e intestinale, e i loro sintomi. Chirurgia ‘senza sangue’. Intervenuti più sicuri con Baxter al fianco di chirurghi e anestesistiInnovazione, sicurezza ed efficacia: sono le tre caratteristiche con le quali Baxter accompagna chirurghi e anestesisti in sala operatoria. Un’alleanza che si costruisce nell’ottica della chirurgia ... quotidianosanita.it Emostatici: verso una chirurgia senza sangueDue studi dimostrano la sostanziale differenza tra emostatici sulla base di diversi parametri quali il tempo di emostasi, il volume delle trasfusioni, il numero di complicanze maggiori e minori e il ... quotidianosanita.it