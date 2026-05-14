Weekend a Bari del 16 e 17 maggio 2026 | tutti gli eventi tra teatro musica visite guidate e solidarietà
Il fine settimana del 16 e 17 maggio a Bari e dintorni sarà caratterizzato da una serie di eventi che spaziano tra teatro, musica, visite guidate e iniziative di solidarietà. Le manifestazioni coinvolgeranno diverse location, attirando pubblico di tutte le età. Tra spettacoli dal vivo e appuntamenti culturali, cittadini e visitatori avranno l’opportunità di partecipare a un ricco calendario di attività, pensato per animare il centro e le zone limitrofe della città.
Il weekend del 16 e 17 maggio si preannuncia ricchissimo di eventi a Bari e in provincia, con appuntamenti capaci di coinvolgere pubblici di ogni età. Teatro, musica dal vivo, festival inclusivi, passeggiate culturali, visite guidate tra storia e leggende, attività nella natura e grandi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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