Weekend a Bari del 16 e 17 maggio 2026 | tutti gli eventi tra teatro musica visite guidate e solidarietà

Il fine settimana del 16 e 17 maggio a Bari e dintorni sarà caratterizzato da una serie di eventi che spaziano tra teatro, musica, visite guidate e iniziative di solidarietà. Le manifestazioni coinvolgeranno diverse location, attirando pubblico di tutte le età. Tra spettacoli dal vivo e appuntamenti culturali, cittadini e visitatori avranno l’opportunità di partecipare a un ricco calendario di attività, pensato per animare il centro e le zone limitrofe della città.

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