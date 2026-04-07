Lotta ai tumori il ' De Bellis' di Castellana in prima linea | in arrivo 900mila euro per due nuove ricerche

L'Irccs 'De Bellis' di Castellana riceve 900mila euro dal ministero della Salute per finanziare due nuovi progetti di ricerca sul cancro. L'istituto si dedica allo studio e alla sperimentazione di terapie e diagnostiche innovative, contribuendo agli sforzi nazionali contro le neoplasie. Le risorse sono destinate a supportare le attività di ricerca e sviluppo in ambito oncologico, rafforzando il ruolo dell'ente nel panorama scientifico italiano.

Finanziati dal Ministero della Salute due nuovi studi, sul carcinoma colorettale metastatico e adenocarcinoma gastrico ed esofageo L'Irccs 'De Bellis' di Castellana si conferma in prima linea nella ricerca scientifica oncologica, con due nuovi progetti finanziati dal ministero della Salute per un totale di 900mila euro. Le risorse per i due progetti arriveranno grazie al Bando Ricerca Finalizzata 2024, principale strumento competitivo per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Gli studi afferiscono a due diverse linee strategiche del bando: 'Giovani Ricercatori' e 'Ricerca Finalizzata Ordinaria'. 🔗 Leggi su Baritoday.it Al Pascale due ricercatori under 40 in prima linea contro i tumoriTempo di lettura: 3 minutiAccanto alla spinta dei giovani, si conferma il contributo dell’esperienza con il progetto coordinato da Michelino De... Leggi anche: Pascale, due ricercatori under 40 in prima linea contro i tumori: 1,3 mln dal Ministero Temi più discussi: Lotta ai tumori, la medicina d'eccellenza si ritrova a Forlì per fare il punto sulle cure al pancreas; Corri per la Vita: domenica 12 aprile a Meldola una corsa non competitiva a favore della ricerca sul tumore al seno; Tumori pediatrici; Tumore al pancreas, diagnosi in aumento. La ricerca accelera. Tumore del pancreas: Fondazione Veronesi e FICOG lanciano un bando per la ricercaTumore del pancreas: Fondazione Veronesi e FICOG lanciano un bando per la ricerca ... osservatoriomalattierare.it Lotta ai tumori, una giornata per informare e ricordare l’importanza della prevenzioneArezzo, 30 gennaio 2026 – Lotta ai tumori, una giornata per informare e ricordare l’importanza della prevenzione. Ad Arezzo in occasione della Giornata Mondiale contro il cancro (4 febbraio) ... lanazione.it Calcio: allarme rosso a Siracusa, la vittoria del Picerno infiamma la lotta salvezza - facebook.com facebook Allegri a TL: "Noi siamo fuori dalla lotta scudetto, abbiamo 9 punti di ritardo" x.com