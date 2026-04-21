Vladimir Solovyov, noto volto della televisione di Stato russa, è spesso associato alla linea del Cremlino e noto per le sue posizioni aggressive. Oggi ha rivolto insulti alla presidente del Consiglio italiano durante una trasmissione trasmessa su Telegram, intitolata «Polnyj Kontakt». L’intervento ha attirato l’attenzione dei media italiani, che hanno riportato le sue parole nel contesto di un confronto acceso.

Vladimir Solovyov, tra i più noti volti della tv di Stato russa e da anni considerato uno dei più aggressivi interpreti della linea del Cremlino, ha attaccato oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo programma su Telegram «Polnyj Kontakt». Nato a Mosca nel 1963, Solovyov è una delle figure più riconoscibili dell’apparato mediatico filogovernativo russo. Bruxelles e Londra lo hanno inserito nelle liste delle personalità sanzionate già nel febbraio 2022, definendolo propagandista. Presentatore di Russia-1 e Rossia 24, è stato accusato di «estrema ostilità verso l’Ucraina» e sostegno alle politiche aggressive del governo russo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gli insulti alla Meloni. Chi è Vladimir Solovyov, uno dei più aggressivi interpreti della linea del Cremlino

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