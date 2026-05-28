Il Generale Luigi Del Vecchio ha prestato la sua voce per audiolibri dedicati all’inclusione e all’accessibilità culturale. La sua partecipazione mira a favorire la fruizione di contenuti culturali da parte di persone con bisogni specifici. La scelta di utilizzare la propria voce si inserisce in un progetto volto a promuovere la cultura inclusiva, sottolineando l'importanza di rendere accessibili le opere a un pubblico più ampio.

Un gesto di grande sensibilità e valore sociale quello compiuto dal Generale Luigi Del Vecchio, che ha scelto ancora una volta di mettere la propria voce al servizio dell’inclusione e dell’accessibilità culturale. Attraverso una dichiarazione pubblica, Del Vecchio ha espresso gratitudine nei confronti del Centro Regionale Audiolibro Puglia e del Responsabile Tecnico Silvio Alviti per la nuova opportunità di partecipare a un progetto dedicato ai ciechi, agli ipovedenti e alle persone con difficoltà di lettura autonoma della Regione Puglia. “Donare la mia voce per i ciechi, gli ipovedenti e le persone con difficoltà di lettura autonoma della Regione Puglia è per me motivo di reale emozione”, ha dichiarato il Generale, sottolineando il valore umano e culturale dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Bari. Il Generale Luigi Del Vecchio dona la sua voce agli audiolibri: “La cultura inclusiva è una missione di emozione e accessibilità”

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