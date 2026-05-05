Il crepuscolo del baluardo | la crisi della famiglia e la sfida della Legalità nell’analisi del Generale Luigi Del Vecchio

Nel maggio del 2026, tra Perugia e le coste di Ostuni, si riflette su un clima di tensione crescente che coinvolge il sistema familiare e la legalità. Le discussioni si concentrano sulle difficoltà che attraversano le famiglie italiane e sulle sfide poste dalla normativa vigente, con particolare attenzione alle dinamiche sociali e alle questioni legali che emergono nel contesto attuale. La situazione evidenzia come le tensioni si manifestino in vari ambiti della società.

In un collegamento che va da Perugia fino alle coste bianche di Ostuni, dietro la serenità del paesaggio primaverile del maggio 2026, si muovono correnti profonde e inquiete che attraversano il tessuto sociale del nostro Paese. Ai microfoni di Fast News Platform, il dibattito guidato da Antonio Nesci si accende su un tema che è insieme antico e tragicamente attuale: il collasso dei riferimenti educativi e la nuova frontiera della criminalità, tra droghe sintetiche e devianze adolescenziali. L’ospite d’onore, o meglio la “guest star” come definita in apertura, è un uomo che ha trascorso quarant’anni in prima linea: il Generale di Brigata della Guardia di Finanza (in congedo) Luigi Del Vecchio.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il crepuscolo del baluardo: la crisi della famiglia e la sfida della Legalità nell’analisi del Generale Luigi Del Vecchio Notizie correlate Ostuni: il generale Luigi Del Vecchio nominato delegato provinciale ApamriDel Vecchio, ufficiale con oltre quarant’anni di servizio nella Guardia di Finanza, ha svolto gran parte della sua carriera in territori... Leggi anche: Taurianova, il caso della famiglia del bosco arriva nell'aula del consiglio comunale