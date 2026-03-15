Ostuni | il generale Luigi Del Vecchio nominato delegato provinciale Apamri

Il generale di brigata in congedo della Guardia di Finanza, Luigi Del Vecchio, è stato nominato delegato provinciale per il Comune di Ostuni dall’Associazione parlamentare di amicizia con gli insigniti al merito della Repubblica italiana (Apamri). La nomina è stata comunicata ufficialmente e riguarda la rappresentanza dell’associazione nella provincia. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

Del Vecchio, ufficiale con oltre quarant’anni di servizio nella Guardia di Finanza, ha svolto gran parte della sua carriera in territori particolarmente complessi dal punto di vista della criminalità organizzata come Puglia, Calabria e Campania, oltre ad aver operato anche nella Direzione investigativa antimafia. Nel suo ultimo incarico ha diretto la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Napoli, la più grande d’Italia. Oggi residente a Ostuni, città che rappresentò anche la sua prima sede di servizio, Del Vecchio è inoltre vicepresidente provinciale dell’Unuci – sezione di Brindisi. All’interno dell’associazione... 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati “Ostuni. Non mi cercare più…” presentazione del nuovo thriller di Luigi Del vecchioCEGLIE MESSAPICA - Sabato 21 febbraio, alle ore 18, nella suggestiva cornice del Castello Ducale di Ceglie Messapica, Luigi Del Vecchio presenterà il... Leggi anche: Uil funzione pubblica, Luigi Fabrizio Danile eletto segretario generale al primo congresso provinciale Tutto quello che riguarda Ostuni il generale Luigi Del Vecchio... Temi più discussi: Ostuni: il generale Luigi Del Vecchio nominato delegato provinciale di rappresentanza dell’Apamri; Ostuni: il generale Luigi Del Vecchio nominato delegato provinciale di rappresentanza dell'Apamri Associazione parlamentare di amicizia con gli insigniti al merito della Repubblica italiana; Luigi Del Vecchio delegato APAMRI per Ostuni; Prevenzione del tumore al seno: incontro al Liceo Classico Marzolla con i medici dell’ASL. Ostuni, il Generale Luigi Del Vecchio nominato delegato provinciale di rappresentanza dell’APAMRIIl Generale di Brigata della Guardia di Finanza in congedo guiderà la rappresentanza dell’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana nel Comune di ... brindisilibera.it Bari, il Generale Luigi Del Vecchio interviene sul tema dell’usura al Circolo Unificato dell’EsercitoBARI - Giovedì 5 marzo, alle ore 18.30, presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Bari, il Generale di Brigata della Guardia di Finanza in congedo Luigi Del Vecchio interverrà in un incontro ... giornaledipuglia.com Bari, il Generale Luigi Del Vecchio interviene sul tema dell’usura al Circolo Unificato dell’Esercito facebook