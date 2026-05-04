Bari e Romania sempre più vicine incontro istituzionale in Comune | legami culturali e nell' innovazione

Il sindaco di Bari ha incontrato l’ambasciatrice della Romania in Italia e la console generale presso il Comune. L’obiettivo dell’incontro era avviare un percorso di collaborazione tra le città, concentrandosi su scambi culturali e progetti nel settore dell’innovazione. La discussione si è focalizzata sulla creazione di relazioni più strette tra la regione Puglia e il Paese, con particolare attenzione alle iniziative congiunte nel campo culturale e tecnologico.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha ricevuto a Palazzo di Città l'ambasciatrice della Romania in Italia, Gabriela Danc?u, accompagnata dalla console generale Ioana Gheorghias, con l’obiettivo di avviare un percorso di cooperazione tra cultura e innovazione che coinvolga la Puglia e il Paese.🔗 Leggi su Baritoday.it

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