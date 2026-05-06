La Capitanata e la Germania sempre più vicine | grande successo per l’incoming dei buyer tedeschi per promuovere le eccellenze agroalimentari e turistiche del territorio

Un gruppo di buyer tedeschi ha visitato recentemente la regione della Capitanata nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla promozione delle produzioni locali e delle attrazioni turistiche. La visita ha coinvolto aziende agricole e strutture ricettive, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti commerciali e favorire lo scambio tra il territorio e il mercato tedesco. L'evento ha riscosso grande interesse tra gli operatori locali e rappresentanti istituzionali.

. Si è svolta dal 3 al 6 maggio in Capitanata una iniziativa di incoming dedicata a una delegazione selezionata di buyer e operatori professionali provenienti dalla Germania. L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio di Foggia in stretta collaborazione con il Comune di Foggia, ha coinvolto 12 buyer tedeschi e 35 imprese del settore food e del settore turistico. Questa sinergia operativa è il frutto del protocollo d’intesa siglato tra i due Enti e fa seguito al viaggio istituzionale compiuto nel maggio 2025, quando la Camera di Commercio di Foggia e una delegazione comunale ha partecipato all'evento "Apulian Stupor Mundi" a Monaco di Baviera.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Capitanata e la Germania sempre più vicine: grande successo per l’incoming dei buyer tedeschi per promuovere le eccellenze agroalimentari e turistiche del territorio Notizie correlate La Capitanata si apre al mercato tedesco: al via l’incoming di buyer per promuovere le eccellenze tra gusto e territorioLa Capitanata si apre al mercato tedesco: al via l’incoming di buyer per promuovere le eccellenze tra gusto e territorio. Nasce Finance for Food, la piattaforma di investimenti per portare all'estero le eccellenze agroalimentariNasce a Pescara Finance for Food srl, una nuova piattaforma di investimento dedicata all’internazionalizzazione delle eccellenze agroalimentari... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Agroalimentare foggiano ambasciatore del turismo: in arrivo buyer dalla Germania - FoggiaToday; La Capitanata si apre ai buyer tedeschi; Buyer tedeschi in Capitanata tra imprese, turismo e sapori del territorio; Capitanata, missione Germania: buyer in arrivo per scoprire le eccellenze tra cibo e paesaggio. La Capitanata e la Germania sempre più vicine: grande successo per l’incoming dei buyer tedeschi per promuovere le eccellenze agroalimentari e turistiche del territorioSi è svolta dal 3 al 6 maggio in Capitanata una iniziativa di incoming dedicata a una delegazione selezionata di buyer e operatori professionali provenienti dalla Germania. L’evento, organizzato dalla ... manfredonianews.it Capitanata, missione Germania: buyer in arrivo per scoprire le eccellenze tra cibo e paesaggioLa Capitanata apre le porte al mercato tedesco e lo fa puntando su ciò che meglio la rappresenta: qualità, tradizione ... immediato.net “LA CAPITANATA PUÒ DIVENTARE LA SILICON VALLEY DELLE RINNOVABILI”. Accordo con Edison per formare i tecnici del futuro - Video - facebook.com facebook Dai femminicidi ai delitti di mafia, la Capitanata violenta: ecco tutti i casi ancora irrisolti x.com