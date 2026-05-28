Bari ampliamento case senza parcheggi | nuova deroga a Loseto Torre a Mare e Santo Spirito

Nei centri storici di Loseto, Torre a Mare e Santo Spirito è stata approvata una nuova deroga che permette di ampliare edifici già esistenti senza obbligo di realizzare parcheggi pertinenziali. Questa modifica riguarda le aree in cui si svolgono lavori di ampliamento, consentendo interventi edilizi senza rispettare i requisiti di parcheggio previsti in passato. La decisione è stata adottata per facilitare interventi di riqualificazione e ampliamento negli specifici quartieri storici.

Nei centri storici di Loseto, Torre a Mare e Santo Spirito si potranno effettuare lavori di ampliamento di edifici già esistenti anche senza dover realizzare parcheggi pertinenziali. Con una delibera di giunta, che deve passare al vaglio del Consiglio comunale, si sono allargate le maglie sui tre centri storici, consentendo ai privati la monetizzazione, ossia il pagamento di una somma al Comune al posto dei parcheggi che non possono appunto essere realizzati. Si tratta di un provvedimento che al momento interessa pochi casi e che potrebbe fare entrare, in termini di monetizzazione, considerando solo i casi al vaglio, circa 15mila euro. La... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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