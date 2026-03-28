Nella zona tra Santo Spirito e Torre a Mare, un gruppo ha preso di mira un'area demaniale marittima. Si tratta di un episodio avvenuto prima del 30 settembre 2027, data entro la quale le concessioni attuali devono essere rinnovate o scadute, in base alla direttiva europea Bolkestein. La vicenda riguarda il furto di 27 gioielli custoditi in una delle strutture della zona.

Non è solo una questione di ombrelloni. In gioco c'è il futuro economico della costa cittadina: 12 stabilimenti e 15 locali tra pizzerie e fish bar pronti a cambiare mano. Gli uffici comunali hanno avviato le gare per rispettare i termini legati alla direttiva europea Bolkestein Trenta settembre 2027: è la data limite delle attuali concessioni demaniali marittime, secondo quanto prevede la direttiva europea Bolkestein. Una scadenza più volte prorogata, che non dovrebbe essere ulteriormente spostata in là. Sotto via Amendola: il tunnel che cambierà Bari è un mistero senza date. Tutti i dettagli del progetto Meno spari, più affari. La silenziosa scalata dei clan di Bari tra movida e agricoltura 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - L’assalto al litorale di Bari: chi si prende i 27 gioielli tra Santo Spirito e Torre a Mare

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