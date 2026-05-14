Bari via Napoli | interventi per riparare le voragini a Santo Spirito

A Bari, lungo via Napoli nel quartiere Santo Spirito, sono iniziati interventi per riparare alcune voragini sulla strada. Le riparazioni superficiali sono state eseguite senza che le imprese incaricate siano obbligate a riasfaltare l'intera area, sollevando domande sulle capacità delle riparazioni di resistere alle prossime piogge. La questione riguarda le modalità di intervento e le responsabilità delle ditte coinvolte nei lavori.

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? Punti chiave Come faranno le riparazioni superficiali a resistere alle prossime piogge?. Perché le ditte che scavano non sono obbligate a riasfaltare?. Chi deve finanziare il piano di ripristino completo della strada?. Come si è arrivati a questo scontro tra politica e cittadini?.? In Breve Dissesto causato da forti infiltrazioni dopo i violenti acquazzoni di fine aprile.. Luca Cicciomessere ha criticato l'assessore Domenico Scaramuzzi tramite un video social.. Intervento di colmatura superficiale in attesa di riasfaltatura completa programmata dal Comune.. Ditte fornitrici servizi non obbligate al ripristino del manto stradale dopo scavi.. Le squadre della Commissione Lavori Pubblici del V Municipio sono intervenute nelle ultime ore su via Napoli a Santo Spirito per colmare le voragini che hanno reso la strada una vera groviera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, via Napoli: interventi per riparare le voragini a Santo Spirito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bari, raid in villa a Santo Spirito: festa abusiva con 100 persone? Cosa sapere Polizia di Bari interviene sabato in una villa a Santo Spirito per festa abusiva. Leggi anche: Spiagge più accessibili a Bari: la novità per Palese e Santo Spirito e il piano per l'estate Argomenti più discussi: Emergenza buche a Bari, dopo le segnalazioni il Comune corre ai ripari: lavori a Santo Spirito; Bari, l’incuria a Santo Spirito. I residenti al sindaco: Ci sentiamo abbandonati; Spiagge più accessibili a Bari: la novità per Palese e Santo Spirito e il piano per l'estate; Lavori sulla Napoli-Bari, stop ai treni dal 10 al 30 giugno. Emergenza buche a Bari, dopo le segnalazioni il Comune corre ai ripari: lavori a Santo SpiritoPer mesi la pavimentazione dissestata ha costretto gli automobilisti a fare lo slalom per evitare di forare o farsi male: dopo la denuncia di Repubblica il ... bari.repubblica.it