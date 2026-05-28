Anthony Gordon a Barcellona: un nuovo inizio. Anthony Gordon è atteso a Barcellona giovedì, pronto ad unirsi ai blaugrana in un momento cruciale per la squadra. La sua firma rappresenta non solo un rinforzo nelle posizioni avanzate, ma anche un segnale chiaro delle ambizioni del club catalano. Gordon, giovane talento britannico, ha impressionato negli ultimi anni con le sue prestazioni in Premier League, attirando l’attenzione di diversi top club europei. L’arrivo di Gordon a Barcellona coincide con una pianificazione strategica del club. La dirigenza sta cercando di costruire una squadra solida e competitiva, in grado di affrontare le sfide del calcio moderno e ritornare ai vertici del panorama calcistico internazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Barcellona punta su Alvarez come futuro sostituto di Lewandowski.

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Barcelona Linked With Sørloth… SERIOUSLY!

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