Barcellona-Atletico le pagelle | meraviglia Alvarez 7,5 Lewandowski fuori dal gioco 5
Nella partita tra Barcellona e Atletico, Alvarez si distingue con un 7,5 grazie alla sua prestazione convincente, mentre Lewandowski appare meno coinvolto e riceve un voto di 5. Tra i Blaugrana, Rashford si mette in evidenza come il giocatore più influente, colpendo una traversa e creando diverse opportunità. Cubarsí ha avuto difficoltà e la sua espulsione ha influito sull’andamento del match.
Rashford il migliore tra i Blaugrana: colpisce la traversa e crea tante occasioni. Cubarsí in difficoltà, la sua espulsione cambia la partita. Griezmann lavora per la squadra, Sorloth fa gol al primo pallone utile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Alle 21 Barcellona-Atletico Madrid, le ultime: c'è Lewandowski. Alvarez-Griezmann per Simeone (4-4-2): Musso; Molina, Hancko, Pubill, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Alvarez.
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Temi più discussi: Barcellona-Atletico Madrid 0-2, pagelle e tabellino: Alvarez inventa, Sorloth perfeziona, Lamine Yamal da solo contro tutti, Cubarsi rovina la serata ai suoi; Lewandowski piega l'Atletico: il Barcellona vince 2-1 e va a +7 sul Real; Barcellona-Atletico, le pagelle: meraviglia Alvarez, 7,5. Lewandowski fuori dal gioco, 5; Barcellona-Atletico Madrid 0-2 pagelle: disastro Cubarsi, Alvarez e Sorloth magistrali, Lookman bocciato.
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Champions, Cubarsi inguaia il Barcellona e lancia l'Atletico. Doué e Kvaratskhelia, bis Psg al Liverpool https://tinyurl.com/yp7fs5hz - facebook.com facebook
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