Barcellona-Atletico le pagelle | meraviglia Alvarez 7,5 Lewandowski fuori dal gioco 5

Nella partita tra Barcellona e Atletico, Alvarez si distingue con un 7,5 grazie alla sua prestazione convincente, mentre Lewandowski appare meno coinvolto e riceve un voto di 5. Tra i Blaugrana, Rashford si mette in evidenza come il giocatore più influente, colpendo una traversa e creando diverse opportunità. Cubarsí ha avuto difficoltà e la sua espulsione ha influito sull’andamento del match.